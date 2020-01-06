https://static.news.ru/photo/f4efef3c-312c-11ea-835c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Аудиторская компания PwC провела исследование «Обзор мировой экономики», результаты которого показали, что в 2020 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 3,4%.

В 2020 году рост мировой экономики составит 3,4% по паритету покупательной способности, притом, что долгосрочная среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%, — говорится в обзоре.

В компании отметили, что в текущем году напряжённость в мировой торговле будет создавать трудности для поставок и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на золото подскочили до максимального уровня с 2013 года из-за увеличения спроса на активы «тихой гавани». На котировках отразился рост напряжённости на Ближнем Востоке.