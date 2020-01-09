https://static.news.ru/photo/326d87c2-32e8-11ea-a44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты рассказали, на что обратить внимание инвесторам и как изменились стоимость акций и цены на нефть в четверг.

Как пишет «Профиль», акции компании «Мечел» за прошедшие два дня взлетели больше чем на 58%. Их стоимость по итогам последней сессии составила 99,8 руб. за штуку.

Глава отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красножёнов считает, что такой стремительный рост ценные бумаги показали из-за рефинансирования долговой нагрузки и спекуляции при продаже Эльгинского месторождения.

В «БКС Брокер» прогнозируют рост стоимости акций «Норильского никеля». Она может подняться до 20 тыс. руб. за штуку из-за роста цен на никель и высокого спроса на палладий.

По выводам аналитиков, рост акций тормозит сильный рубль. Однако темпы укрепления российской валюты меньше, чем рост стоимости ключевых для компании металлов. На прошлых торгах стоимость одной акции «Норникеля» остановилась на отметке 19 850 руб. за штуку и прибавила 1,34%.

Эксперты также напомнили инвесторам, что четверг является последним днём для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов ФСК ЕЭС за девять месяцев прошлого года.

Ранее в компании одобрили выплату дивидендов в размере 0,008809608 руб. на обыкновенную акцию. Бумаги ФСК ЕЭС в среду завершили сессию на уровне 0,20782 руб.

Из-за эскалации напряжённости на Ближнем Востоке растут цены на нефть. 6 января стоимость барреля нефти Brent впервые за шесть месяцев превысила $70. На стоимость нефтяных фьючерсов повлияло и убийство иранского генерала Касема Сулеймани во время американской военной операции в Ираке.

В ответ на это Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке, что тоже отразилось на стоимости чёрного золота. Однако президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ужесточит санкции против Тегерана, и это опустило цены на нефть до $65,4. По мнению финансистов, динамику нефтяных цен и дальше будет определять ситуация в Ближневосточном регионе.

Как писал NEWS.ru, немецкие компании сокращают своё присутствие в России. Число компаний ФРГ, работающих в России, уменьшилось на 8% за последний год и составило 4274 предприятия.