Аналитик заявил, что в ближайшее время курс рубля к доллару не изменится Аналитик Беляев: курс рубля к доллару не изменится из-за проблем в экономике США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшем времени курс рубля к доллару существенно не изменится, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с Lenta.ru он заявил, что состояние экономик России и США сейчас таково, что вряд ли рубль ослабеет по отношению к доллару, как это предсказал Минэкономразвития. Это связано с тем, что экономика РФ, несмотря на тяжелое положение, не находится в кризисе и в будущем ожидается ее медленный рост, заявил эксперт. При этом экономика США сейчас находится в затруднительном положении и, если Вашингтон продолжит повышать ключевую ставку, то она будет выбираться из него продолжительное время.

Все это указывает на то, что в ближайшее время, во всяком случае в краткосрочном аспекте, а декабрь — это краткосрочный аспект, с очень высокой долей вероятности, рубль по отношению к доллару останется в стационарном положении. Точка притяжения — 60 рублей, колебания будут где-то плюс-минус рубль в одну, в другую сторону, — заявил Беляев.

По словам аналитика, Россия будет небыстрыми темпами развиваться по намеченной траектории со смещением в сторону высокотехнологичных отраслей, импортозамещения и развития внутренней экономики, что повысит ее эффективность, прочность и устойчивость. Поэтому, на фоне трудностей в экономике США, существенных изменений в соотношении национальных валют двух этих государств быть не должно.

В Минэкономразвитии ранее дали прогноз, что российская валюта может ослабеть к доллару до 66 рублей в декабре. Эксперты ведомства также ожидают рост среднемесячных зарплат на 6600 рублей (на 11,6%) в этом году, до 63 888 рублей. В 2023 году ожидается повышение еще на 8,7%. В 2024 и 2025 годах зарплата возрастет до 74 804 и 80 028 рублей соответственно.