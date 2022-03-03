Аналитик в сфере фармацевтики оценил риски дефицита лекарств в России

Риск дефицита лекарств в России есть, он вызван падением рубля и сложностями с логистикой, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов «Радио 1». Кроме того, россияне будут закупаться препаратами — зачастую ненужными — из-за паники, считает он.

Важно понимать, что запастись препаратами на каждый случай жизни невозможно. Делать запас актуально скорее тем, кто имеет хронические заболевания. Вот им хорошо бы иметь в аптечке средства с расчётом на три — шесть месяцев. В остальном будет хорошо, если в вашей аптечке окажутся препараты от простуды, головной боли, аллергии и насморка. Если при покупке в аптеке нет привычного средства, то можно попросить аналог, — сказал Беспалов.

Он добавил, что до 40% лекарств относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам и их стоимость регулирует государство, поэтому резких колебаний цены не будет.

Ранее оптовики подняли закупочные цены на лекарства. Они выросли от 1,5% до 25% в зависимости от региона.

В свою очередь член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый напомнил, что Минфин США решил вывести из-под антироссийских санкций сельскохозяйственную и медицинскую продукцию. Он отметил, что проблем с поставками медицинского оборудования тоже не ожидается.