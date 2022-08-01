Аналитик усомнился в способности ОПЕК+ увеличить добычу нефти Аналитик Юшков усомнился в способности ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с энергетическим кризисом Запад просит организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить добычу нефти, квоты действительно растут, однако члены блока не могут производить достаточное количество горючего из-за внешних и внутренних факторов, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он предположил, что квоты будут только увеличиваться в ближайшие несколько месяцев, пишет «Экономика Сегодня».

По всей видимости, формат ОПЕК+ сохранят и пролонгируют июльско-августовский режим на сентябрь — ноябрь, каждый месяц увеличивая добычу на 648 тысяч баррелей в сутки. Проблема действительно заключается в том, что большинство стран — участников ОПЕК+ не выполняют квоты, которые им даются, — заверил Юшков.

Он добавил, что квоты растут, а реальный объем добычи нефти — нет. Например, Россия не может поставлять больше горючего из-за санкций, а Ливия — из-за внутренних проблем, напомнил Юшков. По мнению аналитика, основная причина заключается в недофинансировании рынка и отсутствии новых проектов по добыче черного золота.

Не были вовремя вложены средства в новые проекты и, соответственно, не было увеличения объема добычи. Если на сентябрь продлят шаг в 648 тысяч баррелей в сутки, то это не значит, что суммарная добыча вырастет на этот объем, — резюмировал энергоэксперт.

Ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация стран — экспортеров нефти не ставит задачей конкуренцию с Россией. Положение Москвы на рынке слишком значительно.