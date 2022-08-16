Аналитик рассказал о будущем добычи нефти в России Аналитик Митрахович предрек дальнейшее падение уровня добычи нефти в России

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Падение уровня добычи нефти в России продолжится, так как быстро нарастить добычу в условиях эмбарго Евроcоюза вряд ли получится, заявил Lenta.ru главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. В то же время, по его словам, уровень добычи снижается медленнее, чем ожидалось, и эта тенденция сохранится.

Говорилось, что будет падение на треть уже в марте-апреле, этого не произошло. Есть совсем отчаянные аналитики, которые говорят, что будет падение на 50% в следующем году. Я думаю, это вряд ли, оно происходит постепенно, — пояснил Митрахович.

Ранее стало известно, что после нескольких месяцев восстановления в первые недели августа добыча нефти в России упала на 3%. При этом крупные нефтяники должны увеличивать производство в рамках сделки ОПЕК+ и сохранять добычу на стабильном уровне. Основной вклад в падение внесли небольшие нефтяные компании, а также структуры «Газпрома». При этом крупные нефтяники вытесняют поставки небольших добывающих компаний благодаря большим объемам и конкурентным ценам.