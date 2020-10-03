Аналитик прогнозирует рекордное подорожание доллара

https://static.news.ru/photo/c858ca06-0666-11eb-9dd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты в конце 2020 года может достигнуть отметки в 80–85 рублей. Причиной этому станут несколько негативных факторов. Так считает эксперт Марк Гойхман.

Он пояснил, что будущее рубля зависит от нынешних настроений «бегства от рисков» финансовых рынков. Этому способствовали настроения из-за ожидания второй волны пандемии COVID-19.

Также негатив проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики, — приводит слова Гойхмана «Российская газета».

По мнению аналитика, стоимость рубля будет зависеть от принимаемых РФ мер по противодействию пандемии. Но на курс российской валюты будут влиять и меры, принимаемые другими странами. При этом Гойхман прогнозирует, что вторая волна не принесёт с собою массовый карантин, как весной.

Ещё одним фактором подорожания доллара считается то, что он является надёжной валютой и всегда имеет повышенный спрос во время сложных общемировых ситуаций. Укрепляется доллар и из-за положительного теста на коронавирус президента США Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, граждане России в крупных банках, как правило, хранят 89% сбережений в рублях. Остальные сбережения размещаются в евро и долларах. Об этом журналистам сообщили представители крупных кредитных организаций.