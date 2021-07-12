Аналитик предрёк мировую экономическую катастрофу от санкций против России

Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу, пишет экономический обозреватель Энтони Роули в статье для газеты South China Morning Post. По его словам, санкции могут привести не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах.

Экономические санкции администрации Байдена против России, а также вероятные рестрикции против Китая и их возможных союзников Роули назвал «безумием», в ходе которого «мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью». По его словам, итогом санкционной войны станет глобальная рецессия, а также рост цен и стагнация производства.

В этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших, — пишет эксперт.

Ранее в Китае спецоперацию на Украине сочли катализатором «похорон» гегемонии США в мире. По мнению издания Global Times, ситуация не только нанесла удар по США и Западу, которые привыкли решать, какую политическую позицию должны занимать другие государства, но также может поспособствовать концу доминирования доллара на мировой финансовой арене.