Аналитик: потолок цен поспособствует созданию танкерного флота в России Аналитик Фролов: потолок цен на нефть поспособствует созданию танкерного флота в России

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Аналитик Александр Фролов убежден, что введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть выгодно для России, так как будет способствовать развитию национального судостроения и созданию собственного танкерного флота, сообщает ИА SM.News. Эксперт пояснил, что Москва не станет выстраивать новую логистическую систему лишь на б/у танкерах и станет развивать отрасль в самой России, производя собственные двигатели для судов и электронику.

Для нас эта ситуация выгодна со стратегической точки зрения еще и тем, что она провоцирует наше государство, наши компании на дальнейшее, ускоренное развитие судостроения. Хорошо, что наши предприятия, если верить нашим западным партнерам, сейчас активно закупают на вторичном рынке танкеры. <...> Мы выстраиваем свою систему, выстраивать её только на бэушных танкерах было бы неправильно, — сказал Фролов.

Аналитик отметил, что рост судостроения в России приведет к активному развитию смежных отраслей, если страна будет стремиться создать собственный танкерный флот.

Аналитик Максим Осадчий ранее рассказал, что создание собственного флота танкеров для транспортировки нефти позволит наладить поставки сырья в Азию и обойти введенные Западом санкции в виде потолка цен и эмбарго. Благодаря этому удастся поставлять нефть в страны по ценам выше $60, пояснил эксперт. Он отметил, что если не воспользоваться этим способом, рубль может ослабиться из-за сокращения притока нефтедолларов.