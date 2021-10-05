Аналитик оценила ущерб российской экономике от сбоя в работе Facebook

Сбой в работе Facebook и других социальных сетей стоил российской экономике около 70 млн рублей в час. При этом операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от недоумевающих пользователей. Так оценила ущерб отечественной экономике менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Об этом сообщает ТАСС.

Михайлова указала , что сбой был связан с пробелами в работе ряда сетевых протоколов и косвенно отразился на всей инфраструктуре интернета. При этом трафик сервисов проверки доступности типа Downdetector вырос в несколько раз, как и трафик мессенджера Telegram. По её словам, операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от пользователей, пытающихся понять, что происходит.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме, и чтобы открыть некоторые серверные шкафы в Калифорнии, пришлось применить болгарку.