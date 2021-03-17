Аналитик назвал сумму, которая позволит не работать

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Росстат оценил изменения цен на продукты питания в стране с 10 по 15 марта. В числе прочего подорожали яйца, мясо кур и картофель.

Так, мясо кур в целом по стране за указанный срок подорожало на 1,6%. При этом в ряде регионов рост цен составил до 7,9%. При этом в четырёх субъектах Федерации курятина,...