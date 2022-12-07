Аналитик назвал способ обойти «потолок цен» на российскую нефть Аналитик Осадчий: создание собственного флота танкеров позволит России обойти «потолок цен»

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Создание собственного флота танкеров для транспортировки нефти позволит наладить поставки сырья в Азию и обойти введенные Западом санкции в виде «потолка цен» и эмбарго, рассказал РИАМО аналитик Максим Осадчий. Благодаря этому удастся поставлять нефть в страны по ценам выше $60, пояснил эксперт. Он отметил, что если не воспользоваться этим способом, рубль может ослабиться из-за сокращения притока нефтедолларов.

Несомненно, нефтяной потолок способствует сокращению притока нефтедолларов в экономику России и тем самым способствует ослаблению рубля. Однако этот эффект смягчается тем, что в Азии российская нефть продается по ценам существенно выше $60. Соответственно важным способом обхода ценового ограничения является создание собственного флота нефтеналивных танкеров для того, чтобы возить нефть в Азию, — объяснил Осадчий.

Аналитик добавил, что прогноз курса рубля в текущих условиях сделать трудно из-за геополитической нестабильности. Он уточнил, что в отсутствии мощных потрясений, можно ожидать дальнейшего ослабления российской национальной валюты.

Британские СМИ ранее сообщили, что Россия незаметно собрала флот из 109 нефтяных танкеров для обхода санкций. Как считают журналисты, торговый флот сможет доставлять углеводороды в Индию, Китай и Турцию. Издание ссылается на судовых брокеров и аналитиков и утверждает, что выросло число неназванных или новых покупателей на танкеры, которым 12–15 лет.