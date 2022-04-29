Аналитик назвал пользой для России введение «советского» курса рубля Аналитик Тузов назвал выгодным для российской экономики фиксированный курс рубля

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Отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было в советское время, стал бы наиболее выгодным вариантом для экономики России в настоящее время. Такое мнение высказал агентству ПРАЙМ исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Он, в частности, напомнил, что в настоящее время экспортёры обязаны продавать в стране 80% своей валютной выручки, при этом спрос импортёров на валюту снижен в связи с разрывом части контрактов с Западом. Дополнительные евро поступают от европейских потребителей газа, которые платят за него с некоторых пор в рублях.

В результате предложение превышает спрос. А, например, Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идёт оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше, — предположил эксперт.

Таким образом, для российской экономики было бы выгоднее полностью отказаться от плавающего курса рубля к валютам и установить фиксированный курс, что добавило бы стабильности и на валютном рынке, отметил Тузов.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин допустил, что курс может ослабеть до 80–82 рублей за доллар. Стоимость отечественной валюты после длинных майских выходных будет зависеть от стратегии Центробанка России. Бахтин отметил, что в этом вопросе нужно ориентироваться на решения ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля.