Аналитик Антонов заявил, что Запад не сможет заменить российскую нефть

ОПЕК+ добывает меньше разрешённого уровня нефти, а в США ежедневная добыча этого топлива уже давно держится на уровне 11,6−11,8 млн баррелей в сутки, напомнил главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. В связи с этим он заявил, что российскую нефть заменить пока нечем, пишет EADaily.

Разговоры о стратегическом отказе от российской нефти также мало имеют отношения с реальностью. ОПЕК+ добывает меньше разрешённого уровня, а добыча в США уже долгое время держится в районе 11,6−11,8 млн баррелей в сутки без всяких тенденций к росту. Так что заместить российскую нефть пока просто нечем. Не удивимся, если увидим котировки нефти в районе $130 за баррель, — заверил Антонов.

Он также добавил, что сейчас наблюдается рост цен и на другое сырьё: например, никель с начала марта подорожал на 10%, алюминий — на 7,5%, а палладий вырос в цене на 6,7%. Аналитик убеждён, что если цены продолжат расти в таком темпе, то США и Евросоюз сильно пострадают от инфляции.

В последние дни цены на газ в Европе показывают значительную волатильность. Они начали расти после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявил 24 февраля о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

Стоимость нефти Brent утром 3 марта выросла на 6% — до $119,34 за баррель, свидетельствую данные биржи ICE на 10:42 мск. В последний раз баррель нефти этого сорта стоил столько же в феврале 2013 года.