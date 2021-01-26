Американский экономист предрёк обвал доллара

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Американский экономист, преподаватель в Йельской школе менеджмента Стивен Роуч вспомнил свой прогноз о падении курса доллара на 35% к концу 2021 года и заявил, что по-прежнему уверен в ослаблении валюты США.

Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена, — написал экономист в статье для Bloomberg.

Эксперт отметил, что видит три основные причины для обвала доллара. Это резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета США, рост котировок евро и политика Федеральной резервной системы. Комментируя последний пункт, экономист выразил уверенность в том, что ФРС «мало что будет делать» в ответ на любое ослабление доллара.

Роуч указал, что положение доллара осложняется пандемией COVID-19. По его мнению, экономика Соединённых Штатов находится на грани рецессии. Сложившиеся условия могут вынудить власти предложить ещё один значительный пакет экономической помощи.

Кроме того, в настоящее время американская экономика в значительной степени зависит от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений опустился до рекордно низкого уровня.

Ранее российский финансист, управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов заявил, что США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам. По его словам, из-за этого для Джо Байдена станет определяющим стимулирование американской экономики, передавал NEWS.ru.