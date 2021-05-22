Алкоголь и сигареты снова вырастут в цене в России

https://static.news.ru/photo/efdb627a-bc2b-11eb-bed8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акцизы на сигареты и алкоголь планируют повысить в России со следующего года. Законопроект с такой инициативой Госдума рассмотрит уже 25 мая, сообщает «Парламентская газета».

С 1 января по 31 декабря 2022 года ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2 454 рубля за тысячу штук, в 2023 году — 2 552 рубля за аналогичное количество, в 2024 — 2 654 рубля.

Что касается алкоголя, акциз на крепкие спиртные напитки с содержанием спирта выше 9% в 2023 году составит 613 рублей за один литр, в 2024 — 638 рублей.

Накануне Минфин заявил об установлении минимальных розничных цен на все виды алкогольных напитков. Ведомство поддержал Союз российских пивоваров, заявивший, что разливное пиво должно стоить не меньше 85 рублей за литр, а в стекле — не менее 110 рублей за штуку.

Как сообщалось ранее, эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру «Почты России» может начаться уже летом этого года в Москве и Мордовии. В случае успеха, к 2025 году «алкогольный» оборот компании может составить 100 млрд рублей.