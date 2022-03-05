Альфа-банк рассказал, сколько ещё проработают как обычно Visa и MasterCard

Карты Visa и MasterCard проработают в прежнем режиме, в том числе за границей, ещё не менее трёх дней. Такое мнение высказали в Альфа-Банке. После этого их также не придётся перевыпускать для работы на территории России. об этом говорится в Telegram-канале кредитной организации.

Несколько дней (полагаем, три дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard Альфа-банка продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей — временно нет, — написали представители банка.

Тем, кто за рубежом находится в настоящее время, посоветовали снять наличные.

Перевыпускать карточки Альфа-банка не надо, мы об этом позаботились, — отмечается в сообщении.

Ранее выпущенные в России карты Vids и MasterCard продолжат функционировать на территории РФ, операции будут обрабатываться Нациоональной системой платёжных карт. При этом карты, выпущенные за рубежом, в России работать не смогут.

Ранее стало известно, что американская компания Visa начала работу над прекращением транзакций на территории России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны.

Также о приостановке операций на территории РФ сообщила американская финансовая корпорация MasterCard. В компании заявили, что прекращают оказание услуг в РФ в связи с принятыми ранее в отношении страны санкциями.