Альфа-Банк без предупреждения ввёл комиссию за снятие денег с кредиток

Альфа-Банк без предупреждения изменил условия снятия денег с кредитных карт. Теперь за снятие любой суммы клиенты должны будут заплатить фиксированную сумму в 900 рублей плюс 5,9% от суммы операции. Меры коснутся карт, по которым можно было бесплатно снимать до 50 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте банка.

С 11 марта мы вводим комиссию за снятие любой суммы наличных: 900 рублей, 5,9% от суммы снятия. Это изменение коснётся кредиток, по которым можно бесплатно снимать до 50 тысяч рублей в месяц, — говорится в сообщении.

Как отметили в банке, изменения связаны с повышением ключевой ставки Центробанка.

Альфа-Банк 6 марта сообщил о продлении срока действия банковских карт Visa и Mastercard до конца 2028 года. С таким заявлением в кредитной организации выступили на фоне приостановки операций с картами данных систем в России. Как напомнили в банке, все карточки Visa и Mastercard будут и далее работать в России так же, как и прежде.

Ранее международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановлении операций в России, выпущенные ими на российской территории карты не будут работать за пределами страны.Visa дополнительно заявила, что прекращает приём запросов авторизации российских банков начиная с 00:01 мск 10 марта.