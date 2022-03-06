Альфа-Банк решил продлить срок действия всех карт Visa и Mastercard

Альфа-Банк сообщил о продлении срока действия банковских карт Visa и Mastercard до конца 2028 года. С таким заявлением в кредитной организации выступили на фоне приостановки операций с картами данных систем в России.

Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28. Перевыпускать карту не надо, — сообщил банк в своём Telegram-канале.

Как напомнили в Альфа-Банке, все карточки Visa и Mastercard будут и далее работать в России так же, как и прежде.

Ранее международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановлении операций в России, выпущенные ими на российской территории карты не будут работать за пределами страны.Visa дополнительно заявила, что прекращает приём запросов авторизации российских банков начиная с 00:01 мск 10 марта.

При этом в пресс-службе Национальной системы платёжных карт рассказали, что владельцы карт международных платёжных систем Visa и Mastercard смогут ими пользоваться до конца срока действия, затем банки станут выпускать карты «Мир». Отмечается, что клиентам не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платёжной системе.