АКРА сообщило о риске оттока вкладов физлиц для некрупных банков

https://static.news.ru/photo/e544bc64-95cd-11eb-a967-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году сохраняются риски оттока средств физлиц со срочных вкладов. Это может ограничить большое число банков в объёме активных операций, либо вынудить их заниматься поиском альтернативных источников пополнения ресурсов.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), крупные банки из числа первой двадцатки защищены от этих рисков, поскольку располагают большей свободой в замещении срочных депозитов средствами на текущих счетах, не в последнюю очередь благодаря зарплатных проектам. Так, в минувшем году почти все банки из топ-20 продемонстрировали приток средств физлиц, тогда как в небольших банках в среднем фиксировались оттоки в условиях низких ставок.

Отмечается, что основным источником фондирования почти половины банков страны являются срочные вклады граждан. В частности, по оценкам агентства, это касается банков, которые по размеру активов находятся на 20-50 местах (57%) и на 100-200 местах (63%). У топ-банков эта доля составляет лишь 20%.

В минувшем году был установлен рекорд для российской банковской системы — средства на текущих счетах увеличились на 4,1 трлн рублей. Общий объём средств населения на счетах вырос на 8%, при этом на срочных депозитах средства сократились на 1,7 трлн рублей.

Что касается 2021 года, то в январе отток средств физических лиц превысил 650 млрд рублей, а депозиты сократились на 85 млрд. Рост текущих средств был зафиксирован в феврале, он составил 321 млрд, но в то же время срочные вклады снизились на 202 млрд рублей — агентство связывает это с низкими ставками и ускорявшейся инфляцией. Ожидается, что на протяжении всего года будет сохраняться нестабильность срочных вкладов физлиц.

Ранее NEWS.ru писал, что российская экономика на фоне решения властей не водить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии. По данным Bloomberg, экономика РФ пострадала значительно меньше других стран по причине более мягких ограничений из-за пандемии коронавируса.