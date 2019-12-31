https://static.news.ru/photo/7b7bbd0c-2c4f-11ea-b1ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху повысились в России с 1 января 2020 года. Теперь ставка составляет 22 рубля за 1 литр напитка, что на один рубль больше, чем было при последнем повышении в 2017 году.

При этом содержание объёмной доли этилового спирта в нём должно быть выше 0,5% и до 8,6% включительно, сообщает «Интерфакс».

Не изменился размер акциза на данные напитки крепостью до 0,5 градуса, зато на крепкое пиво с содержанием объёмной доли этилового спирта более 8,6% акциз увеличится на два рубля за литр, до 41 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повысилась в РФ с 1 января 2020 года. Теперь она поднята на 4%, до 1966 рублей за 1 тыс. штук, плюс 14,5% расчётной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. При этом она должна быть не менее 2671 руб. за 1 тыс. штук.