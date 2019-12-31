Акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху повысились в России с 1 января 2020 года. Теперь ставка составляет 22 рубля за 1 литр напитка, что на один рубль больше, чем было при последнем повышении в 2017 году.
При этом содержание объёмной доли этилового спирта в нём должно быть выше 0,5% и до 8,6% включительно,
Не изменился размер акциза на данные напитки крепостью до 0,5 градуса, зато на крепкое пиво с содержанием объёмной доли этилового спирта более 8,6% акциз увеличится на два рубля за литр, до 41 рубля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повысилась в РФ с 1 января 2020 года. Теперь она поднята на 4%, до 1966 рублей за 1 тыс. штук, плюс 14,5% расчётной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. При этом она должна быть не менее 2671 руб. за 1 тыс. штук.
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