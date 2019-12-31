https://static.news.ru/photo/064daca4-2c20-11ea-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повысилась в РФ с 1 января 2020 года. Теперь она поднята на 4%, до 1966 рублей за 1 тыс. штук, плюс 14,5% расчётной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены.

При этом она должна быть не менее 2671 руб. за 1 тыс. штук, сообщает ТАСС.

Ставка на сигариллы (сигариты), биди, кретек увеличена до 3055 рублей за 1 тыс. штук (было — 2 938 рублей). Акциз на одну сигару теперь составит 215 рублей (было — 207 рублей). Изменились в сторону увеличения акцизы на электронные сигареты и системы нагревания табака — до 50 рублей за штуку.

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