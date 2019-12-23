2019 год подходит к концу. В новом, 2020-м, россиян ожидает масса не самых приятных сюрпризов — от подорожания вина и водки до роста цен на новые автомобили в связи с пересмотром позиций по ставкам утильсбора. Однако государство решило разбавить негодование россиян своими подарками. Нас ждут изменения в начислении пособий на детей, прибавка к пенсии, увеличение МРОТ и бесплатные туалеты на вокзалах. Но и это ещё далеко не всё. Подробности — в материале NEWS.ru.

Рост акцизов на вино

С 1 января повысятся акцизы на вино, что приведёт к увеличению стоимости алкоголя. Теперь винный акциз будет составлять 31 рубль за 1 литр, вырастая последовательно на 1 рубль в 2021-м и 2022-м. При этом акциз на шампанское будет равняться 40 рублям в 2020-м, 41 рублю — в 2021-м и 43 рублям — в 2022-м.

Таким образом, после внесения поправок в Налоговый кодекс РФ акцизы для отечественных и зарубежных напитков уравняются. Ранее российские тихие и игристые вина облагались акцизом по крайне привлекательной льготной ставке.

Помимо этого, благодаря новому закону будет установлен акциз на виноматериалы, до этого не облагаемые налогом (исключение — для основы, используемой для производства дистиллятoв). С 2020-го акциз составит 31 рубль, в 2021-м и 2022-м годах — 31 и 32 рубля соответственно.

Также акциз распространится и на используемый для производства вина и шампанского виноград.

Эксперты не исключают, что эти меры приведут к подорожанию как импортного, так производимого в РФ вина на 5-10%.

Кроме того, минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, водку и ликёроводочные изделия также увеличатся. С января впервые с 2015 года повысится минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья.

МРЦ на водку увеличится на 7% — до 230 рублей за пол-литра, на коньяк — на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подорожание автомобилей

Ставки утилизационного сбора на транспортные средства и прицепы повысятся с 1 января.

Ожидается, что рост составит 46,1% для машин с объёмом двигателя до 1 литра и 145% — для ТС с двигателем от 3,5 литра. Самый массовый сегмент в РФ — 1-2-литровые авто — ожидает повышение утильсбора на 112,4%, а ставка для транспорта массой 12-20 тонн поднимется на 18,6%.

При этом в отношении машин, ввозимых для личного пользования, ставки не изменятся.

Кабмин считает, что благодаря повышению сбора будет компенсировано снижение таможенных пошлин на импортируемые машины. Аналитики ожидают, что это приведёт к росту цен на ТС в автосалонах. Однако в Минпромторге считают, что резкого подорожания не будет, так как должны работать меры господдержки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена старых советских законов

Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился с 1 января прекратить действие нормативно-правовых актов, принятых ещё во времена СССР и РСФСР. Это произойдёт спустя 28 лет после распада Союза. Многие положения российской жизни до сих пор продолжали регулироваться именно советскими законами.

Как удалось выяснить, речь во многом идёт о прежних санитарных нормах, а также правилах контроля за производством и декрете совета наркомов СССР о восьмичасовом рабочем дне.

При этом основная трудность, с которой столкнулись специалисты Минюста, заключалась в том, что многие советские законы невозможно было найти в правовых базах, поэтому бумаги приходилось сравнивать и изучать вручную.

Бесплатные туалеты на ж/д вокзалах

Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования с 1 января для пассажиров и провожающих станут бесплатными. Власти пошли на такой шаг после многочисленных жалоб на стоимость похода в «санитарную комнату», к тому же на 87 вокзалах страны данная услуга была убыточной.

В настоящее время пассажиры могут бесплатно сходить в туалет на вокзале, если у них имеется билет на поезд. При этом учитывается время прибытия и отправления состава.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные трудовые книжки

Вступает в силу закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек и переходе к электронным. Соответствующие перемены стартуют уже 1 января, а через год работодатели будут оформлять новым работникам исключительно электронные версии этого документа. Ожидается, что это сократит затраты бизнеса на работу отдела кадров в несколько раз.

Пока что переход на «диджитал» не обязателен, россияне имеют возможность сделать это на добровольной основе.

Пенсионный фонд России уже оцифровал 100% данных о трудовой деятельности граждан страны. По прогнозам, новшества коснутся порядка 60 млн работников.

Регистрация авто и запрет езды без номеров

Ожидается, что с 1 января зарегистрировать новый автомобиль можно будет не только в ГИБДД, но и в аккредитованных компаниях. Номера станут выдавать исходя из региона регистрации собственника ТС. Предполагалось, что машина будет ставиться на учёт в автосалонах, что облегчит жизнь покупателям, они сами смогут передавать необходимые документы в ГИБДД и изготавливать номера.

К тому же вступит в силу запрет езды по дорогам общего пользования без номерных знаков, в случае нарушения водителя ожидает штраф от 5 тысяч рублей либо лишение прав.

Павел Лисицын/РИА Новости

Повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда с 1 января будет повышен до 12 130 рублей с прежних 11 280. Рост составит 850 рублей.

Согласно экспертным ожиданиям, это будет способствовать обеспечению повышения зарплаты 3,2 млн работников в стране, половина из которых заняты в муниципальных и госучреждениях.

Субъекты имеют право самостоятельно устанавливать региональный минимальный размер оплаты труда, он может быть выше федерального.

В 2018 году минимальную зарплату приравняли к величине прожиточного минимума.

Освобождение от налогов

С нового года освобождается от НДФЛ матпомощь, выплачиваемая организациями (вузами), связанными с образовательной деятельностью по основным профессиональным программам, а также студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам (стажёрам).

Максимальный размер выплат, подпадаемый под действие льгот, составляет 4 тысячи рублей.

Прощайте, 50 рублей

Смехотворные, ещё ельциновские 50-рублёвые выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет отменят. С 1 января новые выплаты назначаться более не будут, но для тех, кто уже получает этот мизер, отменять ничего не станут. Данная матподдержка действовала в стране с 1994 года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пособия на детей

Намного больше семей с детьми смогут претендовать на пособия. Теперь ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка, рождённого после 1 января 2018-го, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума в регионе, будут предоставляться до исполнения малышу трёх лет. Родителям необходимо ежегодно подтверждать доход семьи.

Ранее пособие получали семьи с детьми до полутора лет и чей доход не превышал 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

Кроме того, детские выплаты с 1 января вырастут благодаря новым лимитам, МРОТ и коэффициентам.

С 1 января при наступлении страхового случая изменяется и расчётный период при исчислении пособий по беременности и родам. Будут учитываться предельные базы для начисления страховых взносов (815 тысяч рублей для 2018-го и 865 тысяч — для 2019-го). В этой связи возрастёт максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за день (до 2301,36 рубля).

По беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020-го максимальный размер пособия составит 322 тысячи 190,4 рубля, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком за календарный период — 27 тысяч 984,53 рубля.

Прибавка к пенсии

Страховые выплаты неработающих пенсионеров возрастут на 6,6%. В 2020 году пенсии государство будет индексировать таким образом, чтобы опередить темпы повышения инфляции.

Ежемесячные выплаты увеличатся на 1 тысячу рублей, а средний размер страховой пенсии для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные соцвыплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи соответственно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Органик- и биопродукты не для всех

Изготовители органической еды должны будут обзавестись сертификатом по российским стандартам. С 1 января признаваться будет только межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 («Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации»).

В итоге ожидается, что данной продукции на прилавках станет значительно меньше, а та, что будет представлена, вырастет в цене. Дело в том, что российская система сертификации во многом дублирует международные нормы. Национальный сертификат обходится одному хозяйству как минимум в 150 тысяч рублей и требует ежегодного подтверждения.

За рубежом маркировки «био» и «органик» на товаре говорят о том, что в производстве не применялись химикаты, пестициды и антибиотики. В России из-за отсутствия должного законодательного регулирования производители в маркетинговых целях часто наносили «экологические» пометки на упаковку без разбора, повышая стоимость товара.

Беспошлинные покупки в Интернете

C 2020 года пошлинами будет облагаться приобретённый товар на сумму от €200. Ранее данный порог устанавливался в пределах €500. Ставка пошлины уменьшится до 15% от стоимости покупки с нынешних 30%.

Максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 кг, сверх этой нормы придётся доплатить по €2 за каждый килограмм. При этом в случае, если сразу будет превышен вес и стоимость посылки, то начислят наибольшую пошлину из двух.

Ожидается, что каждые полгода или же год порог продолжит снижаться.

Защита от мошенников при покупке жилья

Как предполагается, с 1 января начнёт действовать закон, защищающий от мошеннических действий покупателей недвижимости. Он был одобрен в декабре Советом Федерации, и теперь его должен подписать президент.

Согласно закону, если при приобретении жилья человек руководствовался информацией из госреестра, то он считается добросовестным. И в случае установления попыток обмана с документами недвижимость вернут собственнику. Если же взыскать средства с мошенников не получается, то россияне, признанные добросовестными, могут получить компенсацию из федеральной казны. Сумма ограничена 1 млн рублей.

Запрет на парковку микроавтобусов и грузовиков во дворах

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе с 1 января будет запрещена парковка микроавтобусов, фургонов и грузовиков во дворах жилых домов. Данный транспорт подлежит эвакуации и передаче его на штрафстоянку.

Подобные ограничения коснутся коммерческих транспортных средств юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Личные микроавтобусы под запрет не попадают.

В остальных регионах ГИБДД начнёт штрафовать тех же таксистов, доставщиков еды или водителей «ГАЗелей», оставивших машины на ночь во дворах. За подобную парковку коммерческого транспорта полагается штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, причём это касается и физлиц, а для «юриков» введут повышенный штраф.

Штрафовать станут и тех, кто оставил во дворах каршеринговый транспорт. Обычно квитанцию присылают собственнику — оператору каршеринга, который, в свою очередь, списывает средства с водителя, нарушившего правила аренды.

Валютное регулирование

С 1 января в закон о валютном регулировании (173-ФЗ) вносятся изменения, обязывающие валютных резидентов, проживающих на территории Российской Федерации более 183 дней, отчитываться о своих зарубежных банковских/брокерских счетах.

Однако законодатель учёл и некоторые смягчения. Отчёт не подается, если счёт был открыт у брокера (в кредитной организации) из страны ЕАЭС или CRS (по перечню ФНС) и если зачисления (списание/остаток) не превысили 600 тысяч рублей.