Акции «Русала» рухнули на фоне сообщений об обыске в доме Дерипаски

Акции компании «Русал» в ходе торгов 19 октября рухнули более чем на 6%. Цена опускалась до 78,71 рубля, потом немного скорректировалась – выросла на три копейки Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщалось ранее. Здание находится в Вашингтоне.

Других подробностей на данный момент неизвестно. Пресс-секретарь миллиардера отказался назвать причины происходящего.

В июне стало известно, что суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американскими властями санкции. Дерипаска подал в суд на Минфин США в марте 2019 года. Ограничения отношении Дерипаски вводились в 2018 году.

Дерипаска является российским предпринимателем, он миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент», а также бывший руководитель объединённой компании РУСАЛ и En+ Group.

Ранее Дерипаска раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки, обвинив Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике. Регулярное повышение ключевой ставки ведёт к подорожанию кредитов, не позволяя России повысить рост ВВП и усугубляя её отставание от остального мира.