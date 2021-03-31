«Академик Черский» прибыл к месту укладки «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/eec2cba6-9239-11eb-9e1f-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» остановилось в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где продолжаются работы по укладке датского участка газопровода «Северный поток — 2».

По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, другое российское судно «Мурман» находится сейчас неподалёку от «Академика Черского» и обозначено «в режиме ограниченной манёвренности».

Последние три недели «Академик Черский» находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания.

Как писал NEWS.ru, 30 марта «Академик Черский» покинул район Калининграда и взял курс на северо-запад в Данию к месту достройки газопровода «Северный поток — 2». В настоящее время укладку труб там ведёт баржа «Фортуна». В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.