Агрохолдинги обвинили в попытке монополизировать рынок курятины Эксперт Мезенцев: агрохолдинги хотят создать монополию на рынке курятины

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Предложение крупных производителей ограничить разведение птиц на дачных и приусадебных участках из-за опасений насчет птичьего гриппа на самом деле ставит своей целью монополизировать рынок курятины, заявил в интервью «Радио 1» директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев. Он подчеркнул, что введение ограничений на содержание домашней птицы прямо расходится с курсом правительства на обеспечение продовольственной безопасности России. По словам эксперта, продвижение таких ограничений — не проявление заботы о здоровье граждан, а борьба за деньги.

Фактически, бизнес идёт против правительства, против Госдумы, он хочет создать социальную напряжённость — вот о чём говорит это предложение. И это только пробный шар. Завтра такие же претензии начнутся к животноводству. Это не забота о здоровье граждан, а борьба за деньги, — заявил Мезенцев.

«Росптицесоюз», уверен он, очень сильно лукавит, когда выражает опасения по поводу птичьего гриппа и других заболеваний, связанных с птицей. Эксперт отмечает, что крупные агрохолдинги начинают обращать внимание на своих конкурентов тогда, когда у них возникает проблема сбыта и проблема увеличения стоимости продукции.

Запрет также повлечет за собой возникновение «серого» бизнеса, уверен Мезенцев. По его словам, усилится нелегальный оборот курятины, а государство перестанет получать с него налоги и потеряет контроль над эпидемиологической ситуацией, из-за чего повысится риск вспышек птичьих заболеваний.

Принятый в июле закон, разрешающий содержать птиц на дачных участках, вызвал резкую критику производителей мяса. Участники рынка опасаются, что это приведет к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия и сокращению производства.