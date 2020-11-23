95% госкомпаний отдадут 50% чистой прибыли на дивиденды к 2024 году

https://static.news.ru/photo/e5737f7a-2e00-11eb-83cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля российских госкомпаний, которые направляют не менее половины чистой прибыли на дивиденды, увеличится к 2024 году до 95% от их общего числа, следует из проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами.

На данный момент госкомпании обязаны пускать на выплаты акционерам не менее четверти от прибыли, но Минфин последовательно выступает за удвоение их обязательств, пишут «Известия».

Согласно проекту постановления ведомства от 2016 года, норма по выплате дивидендов госкомпаниями должна быть установлена на минимальном уровне в 50% маржи, однако эта инициатива пока не нашла формального закрепления. Предполагается, что реализация этого проекта позволит достичь целей правительства: довести число компаний с госучастием, распределяющих половину чистой прибыли на выплаты акционерам, до 95%. Согласно проекту бюджета, в ближайшие три года госкомпании заплатят в казну 2,1 трлн рублей.

Кроме того, согласно документу, более половины организаций (55%), долю в которых имеет государство посредством Росимущества, должны будут достигнуть 85% среднеотраслевого уровня рентабельности активов, то есть эффективно распоряжаться своими ресурсами. Уточняется также, что ежегодно число организацией с участием РФ будет сокращаться не менее чем на 10%.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов отметил, что план по увеличению доли компаний, направляющих половину чистой прибыли на дивиденды, выглядит реалистично. Однако при достижении цели по сокращению числа компаний с госучастием необходимо учесть некоторые нюансы.

Достижение показателя находится в прямой взаимосвязи с тем, что именно будет предложено рынку для приватизации. Многие госпредприятия, особенно на региональном уровне, уже были проданы в предыдущие годы, поэтому перечень компаний, которые могут заинтересовать инвесторов, сузился, — пояснил эксперт.

Также Пискунов добавил, что играет роль и то, в какой степени государство захочет оставлять за собой контроль за этими активами.

Как писал NEWS.ru ранее, Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также особые экономические зоны правительство РФ планирует ликвидировать, а их полномочия распределить между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.