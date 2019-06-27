Загитова и Плющенко исполнили совместный танец на шоу в Японии
Андрей Лёвин
11:15, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/463859d6-98b4-11e9-b350-fa163e074e61_1024.jpgАлина ЗагитоваФото: Сергей Булкин/News.ru
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко исполнил совместный танец под композицию Фрэнки Вэлли Сan’t Take My Eyes Off You на шоу Fantasy on Ice с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Видео выступления опубликовано в фан-аккаунте фигуристки в Instagram.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. В активе 36-летнего Плющенко — два золота и два серебра Олимпийских игр.
Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин, ранее писал News.ru.