https://static.news.ru/photo/463859d6-98b4-11e9-b350-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко исполнил совместный танец под композицию Фрэнки Вэлли Сan’t Take My Eyes Off You на шоу Fantasy on Ice с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Видео выступления опубликовано в фан-аккаунте фигуристки в Instagram.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. В активе 36-летнего Плющенко — два золота и два серебра Олимпийских игр.

Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин, ранее писал News.ru.