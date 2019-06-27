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Россиянин Сергей Каменский стал победителем Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трёх положений.

В финале россиянин набрал 461,1 балла (рекорд соревнований), опередив белоруса Юрия Щербацевича (450,6). Бронзовую медаль завоевал венгр Иштвану Пени (450,6). Таким образом, Каменский стал трёхкратным призёром игр. Ранее он завоевал...