Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин.

Девочки Этери Тутберидзе, переходящие на взрослый уровень, должны показывать хорошее катание. Стране нужны медали, а кто именно их привезёт, федерацию волнует в меньшей степени, — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером Евгении Медведевой.

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