Российский фигурист рассказал о конкуренции в женском катании
Андрей Лёвин
11:10, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/989218c6-98b3-11e9-a1a9-fa163e074e61_1024.jpgФото: Александр Вильф/РИА Новости
Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин.
Девочки Этери Тутберидзе, переходящие на взрослый уровень, должны показывать хорошее катание. Стране нужны медали, а кто именно их привезёт, федерацию волнует в меньшей степени, — цитирует спортсмена «Р-Спорт».
Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером Евгении Медведевой.