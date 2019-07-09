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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах итальянский пловец Филиппо Маньини спас утопающего на пляже Сардинии.

Я делал то, что должен был, — цитирует Маньини BBC. 45-летний мужчина, которого зовут Андреа Бенедетто, упал с надувной лодки в холодную воду, после чего не мог пошевелить конечностями. Маньини...