Единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин пересёк финиш 129-м.
Лидером генеральной классификации после 4 этапов остался Жулиан Алафилипп (Deceuninck — Quick Step). Вслед за ним расположились бельгиец Ваут ван Арт и голландец Стивен Крёйсвейк (оба — Team Jumbo — Visma). Закарин — 71-й с отставанием от лидера в 4 минуты 57 секунд.
Протяжённость четвёртого этапа Реймс — Нанси составила 213,5 км.
Ранее сообщалось, что победителем 3-го этапа стал Жулиан Алафилипп, писал News.ru.