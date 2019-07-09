Элиа Вивиани Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем 4-го этапа многодневки «Тур де Франс».

Вторым финишировал норвежец Александр Кристофф (UAE Team Emirates), третьим — австралиец Калеб Юэн (Soudal Lotto).

Единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин пересёк финиш 129-м.

Лидером генеральной классификации после 4 этапов остался Жулиан Алафилипп (Deceuninck — Quick Step). Вслед за ним расположились бельгиец Ваут ван Арт и голландец Стивен Крёйсвейк (оба — Team Jumbo — Visma). Закарин — 71-й с отставанием от лидера в 4 минуты 57 секунд.

Протяжённость четвёртого этапа Реймс — Нанси составила 213,5 км.

Ранее сообщалось, что победителем 3-го этапа стал Жулиан Алафилипп, писал News.ru.

 

 

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