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Стали известны подробности гибели 20-летней гандболистки Екатерины Королёвой, которая утонула в озере в Польше после чемпионата Европы, проходившего с 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.

Спортсменка прыгнула в воду с пирса в ночь с 7 на 8 июля, всплыла и уже не двигалась, сообщает RMF FM. Когда представитель сборной увидел, что произошло, он вытащил девушку...