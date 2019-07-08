Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем 3-го этапа многодневки «Тур де Франс».
Вторым финишировал австралиец Майкл Мэттьюс (Team Sunweb), третьим — бельгиец Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo). Казахстанец Алексей Луценко (Astana Pro Team) финишировал на 18-й позиции, единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин (Team KATUSHA-Alpecin) — 71-й.
Таким образом, Алафилипп возглавил генеральную классификацию после трёх этапов. Вслед за ним расположились бельгиец Ваут ван Арт и голландец Стивен Крёйсвейк (оба — Team Jumbo — Visma).
Протяжённость третьего этапа, Бенш — Эперне, составила 215 км.
Ранее News.ru писал, что маршрут «Тур де Франс — 2019» протяжённостью 3480,3 км проходит против хода часовой стрелки через Вогезы, Центральный массив, Пиренеи, равнины юга Франции, Альпы, а также по территории Бельгии.