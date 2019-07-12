Итальянец Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сохранили лидерство в генеральной классификации после семи этапов. На втором месте с отставанием в шесть секунд расположился француз Жулиан Алафилиппе (Deceuninck — Quick Step). Замыкает тройку бельгиец Дилан Тёнс (Bahrain Merida).
Единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин финишировал на этапе 135-м и занимает 87-е место в общем зачёте.
Протяжённость седьмого этапа Бельфор — Шалон-сюр-Сон составила 230 км.
Победителем 6-го этапа стал Дилан Тёнс, писал News.ru.