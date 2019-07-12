https://static.news.ru/photo/f9c593e8-a4c0-11e9-9e96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Stockman/Global Look Press

Голландский велогонщик Дилан Груневеген из команды Team Jumbo — Visma стал победителем 7-го этапа многодневки «Тур де Франс».

Вторым финишировал австралиец Калеб Юэн (Soudal Lotto), третьим — словак Петер Саган (Bora-hansgrohe).

@GroenewegenD claims the win !



What a sprint ! We definitely have to take a close look back at this last kilometre !



VICTOIRE de Dylan Groenewegen !



Quel sprint ! Il faut revoir cet incroyable dernier kilomètre ! #TDF2019 pic.twitter.com/fu0txmmqOJ — Tour de France (@LeTour) 12 июля 2019 г.

Итальянец Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сохранили лидерство в генеральной классификации после семи этапов. На втором месте с отставанием в шесть секунд расположился француз Жулиан Алафилиппе (Deceuninck — Quick Step). Замыкает тройку бельгиец Дилан Тёнс (Bahrain Merida).

Единственный россиянин, принимающий участие в гонке, Ильнур Закарин финишировал на этапе 135-м и занимает 87-е место в общем зачёте.

Протяжённость седьмого этапа Бельфор — Шалон-сюр-Сон составила 230 км.

Победителем 6-го этапа стал Дилан Тёнс, писал News.ru.