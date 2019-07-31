Матч Главной лиги бейсбола (MLB) между «Цинциннати» и «Питтсбургом» прервался из-за грандиозной драки между членами команд.

В девятом иннинге Эмир Гарретт из «Цинциннати» бросил перчатку и побежал к скамейке запасных «Питтсбурга», затеяв потасовку, к которой затем подключились и остальные игроки обоих клубов.

Драка продолжалась несколько минут из-за того, что судьи с трудом разняли бейсболистов. К слову. К слову, итогом встречи стала победа «Питтсбурга» со счётом 11:4.

Матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) могут отменить из-за лесных пожаров, охвативших Сибирь. Турнир в зоне «Восток» ПФЛ стартует 3 августа игрой между иркутским «Зенитом» и «Сахалином».

 

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