Матч Главной лиги бейсбола (MLB) между «Цинциннати» и «Питтсбургом» прервался из-за грандиозной драки между членами команд.
В девятом иннинге Эмир Гарретт из «Цинциннати» бросил перчатку и побежал к скамейке запасных «Питтсбурга», затеяв потасовку, к которой затем подключились и остальные игроки обоих клубов.
This happened last night in Cincy.— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH)
The Reds & Pirates finish their three-game series with some afternoon today.
pic.twitter.com/Y89IwNvmBd July 31, 2019
Драка продолжалась несколько минут из-за того, что судьи с трудом разняли бейсболистов. К слову. К слову, итогом встречи стала победа «Питтсбурга» со счётом 11:4.
Матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) могут отменить из-за лесных пожаров, охвативших Сибирь. Турнир в зоне «Восток» ПФЛ стартует 3 августа игрой между иркутским «Зенитом» и «Сахалином».