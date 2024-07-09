Россиянам рассказали, как защитить дачу от нашествия опасных слизней Депутат Чаплин: от слизней дачу защитят птицы, химикаты и борозды с камнями

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Защитить дачу от нашествия опасных слизней помогут борозды с мелкими камнями или измельченной яичной скорлупой вокруг грядок, рассказал NEWS.ru депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, одним из наиболее популярных способов борьбы со слизнями также является использование мульчи, которая служит барьером для моллюсков, и химикатов.

Создание бороздок с мелкими камнями или измельченной яичной скорлупой вокруг грядок может помешать им проникнуть на участок. Слизни не любят пересекать такие препятствия. Одним из наиболее популярных способов борьбы со слизнями является использование мульчи. Покрывая почву вокруг растений слоем мульчи, вы создаете барьер для слизней и делаете свой участок менее привлекательным для них. При этом мульча также помогает сохранять влагу и подавляет рост сорняков, — заявил Чаплин.

Депутат добавил, что привлечение птиц на дачный участок поможет создать баланс природных врагов для контроля популяции слизней. Он также порекомендовал перед применением каких-либо химических или ядовитых препаратов проконсультироваться со специалистами, чтобы химикаты не навредили растениям в огороде.

Ранее Чаплин заявил, что спасти посадки на даче от июльской жары поможет правильный полив. По его словам, летом вода быстро испаряется с поверхности почвы, поэтому огород лучше поливать утром и вечером, когда солнце не так активно.