Названы лучшие методы спасти дачные культуры от июльской жары Депутат Чаплин: от июльской жары дачу спасет регулярный полив и временные тенты

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Чтобы спасти посадки на даче от июльской жары, депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru посоветовал обязательно организовать правильный полив. Он объяснил, что летом вода быстро испаряется с поверхности почвы. Эксперт предложил поливать утром и вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать ожогов и испарения влаги. Особенно важен полив для культур с поверхностной корневой системой, таких как свежие посевы и молодые саженцы, добавил Чаплин.

Во-вторых, мульчирование почвы поможет сохранить влагу и снизить ее испарение. Используйте органические или неорганические материалы: солому, компост, кору деревьев или специальные укрывные материалы. Мульча также помогает снизить температуру почвы, что благоприятно сказывается на корневой системе растений, — продолжил депутат.

Никита Чаплин также посоветовал для защиты растений от палящего солнца использовать временные тенты или затеняющие сетки. Это особенно актуально для тенелюбивых культур и молодых растений, которые еще не успели адаптироваться к яркому свету, отметил он. По словам эксперта, важно установить укрытия таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить перегрев.

Не забывайте о важности подкормки. В жаркие дни растения истощаются быстрее, поэтому им необходимо больше питательных веществ. Применяйте комплексные удобрения, уделяя внимание содержанию калия и фосфора, которые способствуют повышению устойчивости к стрессам, — посоветовал Чаплин.

По его словам, еще одним способом сохранить влагу в почве и защитить растения от жары является создание компаньонных посадок. Например, высокие растения могут затенять низкорослые культуры, создавая более комфортные условия для их развития. Особое внимание стоит уделить сорнякам, продолжил эксперт. Они не только конкурируют за влагу и питательные вещества, но и создают дополнительную нагрузку на полезные растения.

Регулярная прополка поможет сохранить здоровье ваших грядок и снизить влияние жары. Осматривайте растения. Жара повышает риск распространения вредителей и заболеваний, — резюмировал Никита Чаплин.

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