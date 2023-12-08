Юрист объяснил, за чей счет малоимущим отменят комиссию при оплате ЖКХ Юрист Толмачев: оплату ЖКХ для малоимущих уменьшат за счет общего подорожания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена взимания комиссии за оплату услуг ЖКХ для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, произойдет на фоне общего увеличения тарифов, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. Он пояснил, что для такой адресной помощи малоимущим нужна дополнительная работа, которая стоит денег.

Госдума приняла 7 декабря в третьем окончательном чтении закон, согласно которому от взимания банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг освобождаются пенсионеры, инвалиды, малоимущие, ветераны боевых действий и ряд других категорий граждан.

Необходима специальная работа. Эта работа должна быть оплачена, и она будет стоить ровно 3% <...> от этих тарифов. И если мы говорим, что якобы для малоимущих будет освобождение, то для того, чтобы найти таких малоимущих, с остальных будут эти дополнительные несколько процентов собираться, — отметил юрист.

Ранее специалист в сфере ЖКХ Андрей Костянов рассказал, что выселение из жилья за неоплату ЖКУ возможно в случае, если человек проживает в квартире по договору социального найма. При этом жильцу все равно должны будут предоставить другое помещение.