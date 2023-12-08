Названа ситуация, когда могут выселить за неуплату ЖКУ Специалист в сфере ЖКХ Костянов: за неуплату могут выселить из квартиры соцнайма

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За неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут выселить в том случае, если человек проживает в квартире по договору социального найма, рассказал специалист в сфере ЖКХ Андрей Костянов. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что при этом жильцу все равно должны будут предоставить другое помещение.

Если человек проживает по договору социального найма и в течение длительного времени не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, его могут выселить из этого жилья, но с предоставлением другого помещения, — отметил специалист.

Такая мера не распространяется на собственников помещения. Костянов посоветовал обращаться в управляющую организацию, если возникают трудности с оплатой ЖКУ. Жильцу в сложной ситуации могут предоставить возможность платить в рассрочку. Специалист уточнил, что многие компании также часто нанимают жильцов, которые остались без работы, в соответствии с их квалификацией и предлагают частично выплачивать зарплату, а остальное забирать в счет погашения долга. Кроме того, рекомендуется обратиться в центр соцзащиты населения, где сообщат, на какие льготы и субсидии может претендовать человек.

Депутаты ранее одобрили законопроект о запрете банкам и другим финансовым организациям брать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с социально уязвимых категорий граждан. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что полный перечень таких россиян установит правительство.