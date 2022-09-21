Вьетнам и Казахстан приостановили обслуживание карт «Мир»

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Банки Вьетнама и Казахстана вслед за турецкими приостановили прием карт «Мир». С российской платежной системой перестал работать вьетнамский BIDV, сообщают «Известия».

Вьетнамский банк продолжает обслуживать Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, карты «Мир» в этом списке нет. Народный банк Казахстана «Халык банк» тоже перестал принимать карты «Мир». Российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Центробанк пояснил, что зарубежные партнеры сами принимают решения по обслуживанию карт «Мир». Но при этом Банк России намерен продолжать диалог о расширении географии обслуживания национальных карт. Раздел на сайте платежной системы «Мир», где раньше сообщалось о географии приема карт, закрыт.

Ранее директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков спрогнозировал, что Турция может полностью отказаться от операций с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций. Для Турции в качестве экономического партнера гораздо более важен Евросоюз и США, чем Россия.