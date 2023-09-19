В России допустили подорожание доллара до 110 рублей «Росконгресс»: доллар может достичь 110 рублей ко второму кварталу 2024 года

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Курс российской валюты без изменения текущей ситуации будет терять по два рубля в месяц и к началу второго квартала 2024 года достигнет уровня 110 рублей за доллар и ниже, об этом говорится в докладе «Росконгресса» «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация», документ оказался в распоряжении РИА Новости. Там также говорится, что введение 100%-ной репатриации валютной выручки позволит поднять курс российской валюты выше комфортного для бюджета страны диапазона в 80-90 рублей за доллар.

Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля <...>, курс будет терять примерно два рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 и ниже уже ко второму кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий, то есть при отсутствии изменений в валютном контроле, денежно-кредитной политике, неформальных требованиях к экспортерам, серьезном росте цены на нефть, — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что нынешний подход, позволяющий экспортерам хранить валютную выручку вне РФ, «неизбежно ведет к ослаблению рубля». При этом, по мнению экспертов, меры валютного контроля, включающие в том числе увеличение продаж валютной выручки, представляют собой единственную возможность «оперативно вернуть курс к более-менее комфортным значениям».

Авторы доклада указывают, что пока ЦБ не сможет остановить действия спекулянтов на валютном рынке, «никакие фундаментальные оценки не будут работать». По мнению специалистов, для корректировки ситуации необходимо как изменение механизма бюджетного правила, так и «более понятные сигналы от ЦБ».

Также эксперты признают, что сильное давление на рубль продолжают оказывать санкции и геополитическая напряженность. В случае улучшения повестки специалисты предполагают рост цен на российскую нефть, сокращение оттока капитала и увеличение притока валюты за счет возвращения ряда инвесторов.

Ранее эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер допустил, что рубль может укрепиться до уровня 90 руб. за доллар в течение этой осени. Такого эффекта аналитик ждет от повышения ключевой ставки Центробанком с 12% до 13%. Эксперт также считает, что темпы роста ставок по кредитам, ипотеке и вкладам будут соответствующими.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили, что решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.