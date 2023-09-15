Россиянам рассказали, как решение ЦБ повлияет на курс рубля «БКС Мир инвестиций»: доллар может ослабеть до 90 руб. из-за роста ставки ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль может укрепиться до уровня 90 руб. за доллар в течение этой осени, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Такого эффекта аналитик ждет от повышения ключевой ставки Центробанком с 12% до 13%. Эксперт также считает, что темпы роста ставок по кредитам, ипотеке и вкладам будут соответствующими.

Рубль получает среднесрочный драйвер восстановления. Для полноты не хватает, конечно, экспортных нормативов (обязательств для экспортеров продавать на российской бирже часть вырученных от торговли долларов, евро и юаней, чтобы снизить их дефицит и курс, как это было сделано летом 2022-го. — NEWS.ru.). Но что касается импорта, то удорожание ресурсов способно сдавить спрос на валюту. Движение к 90 руб. за доллар этой осенью выглядит обоснованным, — сказал Зельцер.

Что же касается банковских услуг, то он отметил, что кредиты сейчас станут слишком дорогими, и с ними, если есть возможность, лучше подождать, так как со временем ставки могут снизиться. А вот ставки по краткосрочным депозитам «будут максимально точно» идти вслед за ростом ключевой ставки и могут стать очень выгодными. NEWS.ru напоминает, что банки изменяют ставки по своим продуктам в течение нескольких дней, недель после решения ЦБ.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили, что решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.