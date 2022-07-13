В ПФР россиянам рассказали о возможности купить стаж ПФР: «докупить» стаж для пенсии могут работавшие за границей и самозанятые россияне

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Россияне, которым не хватает пенсионных коэффициентов, могут «докупить стаж». Такой возможностью обладают граждане, которые работали за границей, и самозанятые, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

Представители фонда пояснили агентству, что согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели, но для работавших за границей и самозанятых россиян предусмотрена возможность самим формировать пенсию.

В ПФР рассказали, что минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз. При этом максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил: с 2023 года несовершеннолетние россияне, потерявшие кормильца, смогут получать пенсионные выплаты без подачи документов. Он упомянул и доплаты за сельский и северный стаж — они также будут начисляться в автоматическом режиме. Мишустин считает, что «новый порядок будет гораздо удобнее для граждан».