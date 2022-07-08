Топ-менеджер «Аэрофлота» получил семь лет за кражу более 250 млн рублей Суд приговорил топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова к семи годам колонии за хищение более 250 млн рублей

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Гагаринский суд Москвы признал топ-менеджера «Аэрофлота» Владимира Александрова виновным в хищении более 250 млн рублей у компании, сообщает «Интерфакс». Он получил семь лет колонии. Экс-начальница отдела взаимодействия с органами госвласти «Аэрофлота» Татьяна Давыдова получила 6,5 лет, а адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец — 6,5 лет и 6 лет лишения свободы соответственно.

Суд постановил: признать Александрова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — огласила приговор судья Ольга Арбузова.

Александров, Давылова, Сливко и Кибец были задержаны в 2019 году по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что в 2015 и 2016 году Александров вместе с Давыдовой заключили с адвокатами Сливко и Кибец пять договоров об оказании юридических услуг, которые в действительности же оказаны не были, их осуществлял юридический департамент ПАО «Аэрофлот».