Стало известно, сколько валюты россияне вывели за границу «Ведомости»: россияне перевели большую часть сбережений на иностранные счета

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Россияне перевели большую часть своих сбережений на зарубежные счета, передают «Ведомости» со ссылкой на информацию Центробанка. В прошлом декабре там хранилось пять триллионов рублей. На указанную сумму приходится 12,4% всех вкладов в стране, а также 58% от всего объема вкладов в валюте. Депозиты в иностранной валюте к началу месяца составляли 8,4 триллиона (21% от всех вкладов). В российских банках хранилось 3,5 триллиона рублей или 42% от всех вкладов. Еще в феврале в местных кредитных структурах находилось семь триллионов рублей (75%), а в зарубежных — 2,4 триллиона (25%). По словам экспертов, отток связан с реакцией богатых россиян на политическую ситуацию в стране и мире.

Как подчеркнули специалисты, состоятельные вкладчики особенно активно выводили деньги в течение второго полугодия 2022-го.

В ЦБ не зафиксировали значительного сокращения валютных вкладов на фоне введения антироссийских санкций. К 1 февраля россияне хранили 9,4 триллиона рублей валютных сбережений, к 1 декабря — 8,4 триллиона. К началу лета объем валютных вкладов сократился до 6,1 триллиона рублей. При этом регулятор в июле увеличил лимит на перевод валюты за границу. После этого объем валютных сбережений прибавил 1,5 триллиона.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что в 2023 году в России лучшей валютой для инвестиций останется рубль. Финансовый аналитик добавил, что можно рассмотреть еще азербайджанский манат или дирхам ОАЭ.

Разуваев напомнил, что евро и доллар в данный момент очень «токсичны».