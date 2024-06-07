Стало известно, когда в России начнут узаконивать майнинг Депутат Аксаков: Госдума скоро начнет работать над законопроектом о майнинге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в ближайшие месяцы должна начать работу над законопроектом о майнинге криптовалют, заявил NEWS.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что направил этот законопроект в правительство РФ и уже обсудил его с различными министерствами. Документ необходим, так как сможет легализовать соответствующий бизнес, защитить его от злоупотреблений во время проверок и повысить собираемость налогов.

Законопроект подготовлен, серьезно проработан Центробанком и министерствами и сейчас направлен на согласование в правительство. Рассчитываю, что после форума, может, в начале июля мы его получим и будем работать в Госдуме над его текстом, — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что законопроект готовился в том числе с участием силовых структур.

Ранее заместитель министра финансов страны Иван Чебесков заявил, что запрет на использование и майнинг криптовалют принес бы России больше вреда, чем пользы. Он отметил, что в РФ присутствует большое количество людей, которые используют электронные средства для расчета. По его мнению, криптовалюту нужно не запрещать, а регулировать.

Представитель ведомства отметил, что процесс регулирования таких валют проходит постепенно. Он уточнил, что сначала в стране будут контролировать майнинг и использование цифровых средств для внешнеэкономической деятельности. Получив данные об этом процессе, власти будут предпринимать дальнейшие шаги в указанном направлении, пояснил Чебесков.