Замминистра финансов выступил за регулирование криптовалюты в России Замминистра финансов Чебесков: запрет криптовалюты принесет много вреда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Чебесков

Запрет на использование и майнинг криптовалют принесет России больше вреда, чем пользы, заявил заместитель министра финансов страны Иван Чебесков в беседе с KP.RU на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в РФ присутствует большое количество людей, которые используют электронные средства для расчета. По его мнению, криптовалюту нужно не запрещать, а регулировать.

Это то же самое, что запретить интернет. Он существует, он работает, им пользуются. Если запретить [криптовалюту], это принесет гораздо больше негативных последствий, чем легализация и установление четких правил работы с цифровыми валютами. Поэтому запрещать криптовалюты не нужно. Но их надо регулировать, — заявил Чебесков.

Представитель ведомства отметил, что процесс регулирования таких валют проходит постепенно. Он уточнил, что сначала в стране будут контролировать майнинг и использование цифровых средств для внешнеэкономической деятельности. Получив данные об этом процессе, власти будут принимать дальнейшие шаги в вышеуказанном направлении, пояснил Чебесков.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин ранее заявил, что криптовалюта должна приносить пользу России в качестве товара на экспорт. Он добавил, что ежегодно страна теряет большое количество средств из-за отсутствия законов о регулировании цифровых средств.