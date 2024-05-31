Депутат рассказал о пользе принятия закона о криптовалюте в РФ Депутат Горелкин: криптовалюты должны стать для России экспортным продуктом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалюты должны стать для России экспортным продуктом, заявил в интервью для «Парламентской газеты» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, в стране есть хорошие условия для майнинга криптовалют из-за большого количества энергии и талантливых людей

И уже сегодня, даже в отсутствии регуляторики, Россия занимает второе место по майнингу, а в перспективе, уверен, мы можем выйти на первое. Это наша такая точка роста, которая в будущем может стать довольно хорошей статьей экспорта, — уточнил парламентарий.

Депутат также заметил, что инициативу о майнинге могут рассмотреть и принять в Госдуме до конца весенней сессии. Парламентарий уточнил, что из-за недостатка специальных инициатив Россия в год теряет до 100 млрд рублей в виде налогов.

Горелкин также обратил внимание, что в стране не могут четко регулировать число киберпреступлений. В качестве примера он привел ситуацию, когда вирус-шифровальщик парализует работу программного обеспечения конкретной компании. Недавно такая ситуация произошла со СДЭКом, так как руководство организации не пошло на поводу у преступников и отказалось платить. Но многие компании поддаются на шантаж и договариваются с хакерами. Это довольно распространения практика, которая не попадает в статику правонарушений, добавил парламентарий.

Горелкин ранее отметил, что в России могут запретить процесс создания криптовалютных бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. Однако, по словам депутат, сам оборот цифровых средств будет доступен.