«Сбер» выиграл суд у собственной дочерней компании Суд удовлетворил иск «Сбера» о взыскании задолженности с британской «дочки»

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Компания «Сбер» выиграла суд против британской «дочки» Sberbank CIB (UK) Limited, информирует «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. По данным источника, Сбербанк хотел взыскать долг по четырем кредитным сделкам на €20,8 млн. Сумма в иске составила 11,9 млрд рублей.

Претензии «Сбера» возникли по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 года. Компания подала иск в Арбитражный суд Москвы в марте этого года.

В настоящий момент Sberbank CIB (UK) Limited находится в процессе сворачивания операций. В компании введена специальная администрация. Юристы, которые представляют интересы британской «дочки», в 2022 году обратились в Управление по осуществлению финансовых операций британского Минфина за разрешением на взаимозачет части российских активов с требованиями материнского банка к компании.

Чистые обязательства дочерней организации перед Сбербанком составляют около 9 млрд рублей по нынешнему курсу. У материнского банка находятся деньги британского подразделения на сумму около 10 млрд рублей. Средства и были предметом предложения о взаимозачете обязательств. Однако в Британии эту идею не поддержали.

Ранее стало известно, что «Сбер» откроет более 40 новых офисов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В новых регионах планировалось открыть 46 отделений. В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций, в том числе дебетовые карты, кредитные продукты для физлиц, включая ипотеку, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса, торговый эквайринг, бизнес-карты и так далее.