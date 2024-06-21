«Сбер» откроет полноформатные офисы в новых регионах «Сбер» объявил об открытии полноформатных офисов в ЛНР и ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сбер» на следующей неделе откроет более 40 новых офисов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба банка в рамках ГОСА. Кредитное учреждение планирует открыть в новых регионах 46 отделений. На площадках партнеров, например, в МФЦ, запустят 26 новых офисов, пишет Lenta.ru.

В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций: дебетовые карты, кредитные продукты для физлиц, включая ипотеку, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса, торговый эквайринг, бизнес-карты и так далее. В партнерских и мобильных офисах розничные клиенты смогут получить основные продукты и услуги «Сбера»: карты, платежи, потребительские кредиты, — отметили в банке.

Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов накануне сообщил, что кредитное учреждение с 25 июня запускает обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске. По его словам, клиенты смогут получить консультацию по открытию бизнеса и расчетного счета, а также по получению токенов ФНС.

Ранее в пресс-службе финансовой организации сообщили, что новое приложение «Сбера» под названием «Умный Онлайн» появилось в App Store. Оно полностью повторяет функционал оригинального приложения «Сбербанк Онлайн», предоставляя владельцам устройств на iOS доступ к онлайн-банкингу.