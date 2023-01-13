Рубль резко вырос: почему это случилось и чего ждать дальше Рынок не учел желание ЦБ продать юани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последние два месяца казалось, что рубль перешел к стремительному падению: нефтяные доходы России сокращаются, в бюджете растет дыра, а покупать национальную валюту для дальнейших инвестиций уже не так интересно. Однако в последние две недели доллар начал падать и внезапно опустился с 72,5 руб. до нынешних 68,6 (а в моменте был даже 67,1 руб.). Надолго ли нацвалюта задержится на этой отметке и что с ее курсом будет в ближайшие месяцы, расскажет NEWS.ru.

Что происходит на валютном рынке

Рубль начал заметно слабеть с конца ноября прошлого года, а 5 декабря Евросоюз отказался от морских поставок нефти из России и ввел потолок цен в $60 долларов за баррель, к которому присоединились страны G7 и Австралия. Это означало сильный удар по экономике России, а, значит, и по желанию инвесторов покупать рубли для вложений в нее. А дальше падение спроса на рубль понизило и его курс, и с 60,5 руб. за доллар в середине ноября он вознесся к 72,5 уже 30 декабря.

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Казалось, власти наконец добились желаемого — доллара в коридоре 70-80 рублей, который позволяет получать значительные рублевые доходы при продаже нефти и газа за иностранную валюту (об этой цели в правительстве РФ заявляли неоднократно).

Но неожиданно с 6 января рубль начал укрепляться и 13 января доллар в моменте стоил уже 67,1 руб. На момент публикации курс доллара укрепился до 68,6 руб., но это все значительно ниже уровня начала месяца. Закономерный вопрос о том, почему курсы так «потряхивает» и что с ними будет дальше, NEWS.ru задал экспертам.

Причины ценовых скачков

Два дня назад Центробанк объявил, что с 13 января начинает продажи юаней в рамках бюджетного правила (о продаже иностранной валюты из резервов при низких нефтегазовых доходах). До 6 февраля планируется продать иностранную валюту на 54,5 млрд руб. Именно столько нефтегазовых доходов бюджет недополучил в январе, по оценке Минфина. Чтобы эти операции не сильно влияли на курсы валют, их будут проводить равномерно — на 3,2 млрд руб. каждый день.

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров:

Продажа валюты — это фактор, который всегда приводит к укреплению рубля (Минфин и ЦБ, продавая иностранную валюту за рубли, создают спрос на последние.— NEWS.ru.). В данный момент российские власти вынуждены выбирать между курсом рубля и компенсацией дефицита бюджета. Ведь продажа юаней из Фонда национального благосостояния нужна, чтобы компенсировать снижение доходной части бюджета из-за просевшей цены российской нефти, которая продается в Азию со скидкой.

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман:

Начало продаж юаней за рубли по бюджетному правилу Минфин объявил внезапно. В результате гордый доллар, взлетевший еще в начале недели выше 72 руб., опрокинулся [в моменте] к 67,5 руб. в пятницу. Безусловно, есть и другие причины укрепления рубля. Это, в частности, продажи экспортерами за рубли иностранной валютной выручки, накопившейся за праздники, а также — уменьшение спроса на иновалюту со стороны импортеров, сезонно сокращающих платежи за ввоз товаров после Нового года. Вероятно, юани экстренно продают «не от хорошей жизни». Министр финансов Антон Силуанов 10 января заявил, что дефицит бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП. А ведь на 2023 год дефицит запланирован лишь в 2,9 трлн руб., или в 2% ВВП. Казне крайне не хватает текущих доходов. Для ее пополнения, возможно, и решено продавать юани из резервов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Прогнозы по дальнейшему ослаблению рубля не учитывали, что ЦБ может начать продавать валюту. Но данные по дефициту бюджета и перспективы сокращения нефтяных доходов страны в ближайшее время подтолкнули власти к этому решению. Слабый рубль будет более выгоден государству и сырьевым компаниям-экспортерам. Но в данной ситуации все осложняется тем, что действует «потолок цен» на российскую нефть и дефицит бюджета наверняка будет расти. Потому сделан выбор в пользу продажи валюты, чтобы дефицит не увеличивался сверх прогнозов.

Что будет с курсами валют:

Артем Деев:

Вероятнее всего, в течение первого квартала этого года и доллар, и евро будут слабеть, а рубль продолжит расти. До конца января доллар ожидается на уровне 65-66,5 рублей, евро — ниже отметки в 70 рублей за единицу.

Федор Сидоров:

Судя по всему, мы вскоре увидим доллар по 65-66 руб. за единицу, несмотря на то, что Минфин будет проводить продажу иностранной валюты сравнительно небольшими объемами. К покупке валюты на внутреннем рынке ЦБ вернется не раньше второго полугодия текущего года, так что рубль может еще больше укрепиться. Но в данный момент наполнение доходной части бюджета — в приоритете. Что касается курса евро, то, вероятнее всего, он будет находиться в диапазоне 70-72 рубля за единицу. Но такие курсы доллара и евро продержатся максимум три месяца [прежде, чем рубль вновь начнет слабеть].

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Гойхман: