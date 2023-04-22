Россиянам рассказали, у кого будет большая пенсия Член ОП Виноградов: самую большую пенсию получат представители тяжелых профессий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Право на повышенную пенсию в России имеют представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых они работали.

Член Общественной палаты также отметил, что федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава имеют право на получение дополнительной пенсии, но и для них есть некоторые условия.

Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев, — пояснил эксперт.

Виноградов добавил, что порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер.

Ранее Вадим Виноградов сообщил, что в некоторых случаях переезд может сказаться на размере пенсионных выплат. По его словам, некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии, если она не дотягивает до прожиточного минимума, который отличается в разных регионах. В случае переезда размер выплат будут рассчитывать по местным стандартам, и из-за этого они могут как уменьшиться, так и увеличиться, предупредил эксперт.